Igor, ďakujem!

... a dúfam, že už nikdy nebudeš predsedom vlády, pretože spúšť, ktorú si po sebe zanechal, budú pociťovať aj budúce generácie!

Éra Igora Matoviča vo funkcii premiéra Slovenska sa konečne skončila! Človek, ktorý nemal problém urážať všetkých, ktorí mali iný názor ako on, je už „len“ ministrom financií. „Riadenie“ krajiny pod vedením tohto človeka vystihuje najlepšie jedno slovo: chaos!

Matovič, ktorý sa neštítil hejtovať krížom-krážom všetkých oponentov, zakončil svoje pôsobenie vo funkcii predsedu vlády pamätnou tlačovkou pri dovezení neregistrovanej vakcíny Sputnik V. Dovezenie tejto „účinnej“ vakcíny v boji proti „hnusobe“ vyvolalo nevídanú vládnu krízu, ktorá sa skončila trápne až komicky. Matovič si len vymenil kreslo so svojim kolegom Eduardom Hegerom a jediným obetným baránkom, ktorý prišiel o ministerskú stoličku, bol náboženský fanatik Marek Krajčí.

Dodávka Sputnika poza chrbát koaličných partnerov nebola jediným dôvodom, prečo zvyšné koaličné strany SaS a Za ľudí požadovali odchod Igora Matoviča. Dnes už bývalý premiér nepriamo spojil vraždu novinára Jána Kuciaka s predsedom SaS Richardom Sulíkom. Podľa slov Matoviča bol pre súčasného ministra hospodárstva dôležitejší euroval. Na čo, ale Matovič zabudol je skutočnosť, že za navýšenie eurovalu a dôveru vláde, nehlasoval ani on samotný. Populizmus ako vyšitý!

Nasledovali týždne bezvládia, nefungujúci parlament, či „demisie“ ministrov zo SaS či Za ľudí. Demisiu podal aj posledný križiak Milan Krajniak, hoci ju nikto neočakával a nežiadal. Dôvod, prečo minister práce, sociálnych vecí a rodiny podal demisiu, asi nevie ani on sám. Nakoniec sa ale Krajniak vrátil na ministerský post napriek jeho vyjadreniu, že odmieta ministerské kreslo v zrekonštruovanej vláde...

Všetko malo „zachrániť“ memorandum o dobrom vládnutí, ktoré ale vtedajší premiér pochoval ešte predtým, ako bolo prezentované. Vtedy už bolo asi každému jasné (okrem strán Sme Rodina a OĽaNO), že Igor Matovič už ďalej nemôže byť premiérom.

Nakoniec strana SaS dala Matovičovi ultimátum, že buď odstúpi on z funkcie predsedu vlády, alebo oni odídu z vlády. Časové rozpätie, ktoré strana stanovila, ale Matovič nedodržal a tak ministri zo SaS podali demisiu. Neskôr sa k nim pridala aj Mária Kolíková zo strany Za ľudí. Pomerne nečakaný obrat ale prišiel na Kvetnú nedeľu, keď Matovič ustúpil od všetkých požiadaviek a ako premiér formálne skončil. Mal ale iba jednu „maličkú“ túžbu. Stať sa ministrom financií, ktorým sa aj nakoniec stal...

Za premiéra bol následne vymenovaný Eduard Heger a tým sa éra Igora Matoviča vo funkcii premiéra Slovenska skončila. Skončila sa po roku, keď OĽaNO dokázalo vyhrať voľby a následne zostavilo vládu. Koaliční partneri nazvali odstúpenie Matoviča štátnickým gestom, ale s ohľadom na to, čo tomu predchádzalo, to znie ako vtip. V prieskume agentúry Focus uviedlo takmer 80% Slovákov, že nedôveruje Igorovi Matovičovi. Vzhľadom na to, akým spôsobom Matovič „spravoval“ krajinu a predovšetkým komunikoval, to nebolo nič prekvapivé.

Počas vládnej krízy si Matovič dal „prestávku“ od sociálnych sietí, kde bol aktívnejší ako influenceri, keď sú na dovolenkách. Každodenné infantilné statusy, kde premiér spomína akýchsi „múdrosráčov“ a mení sa na rusofila, boli mimoriadne trápne a nechutné. Vo svojich statusoch sa neštítil urážať odborníkov, vedcov, politických protivníkov, prezidentku či politických partnerov.

Ministra hospodárstva poslal kopať hroby, neskôr ho zase poslal s jeho semaforom zdravia do Mongolska a všetko ukončil skutočne „štátnickým“ vyhlásením, keď v relácii Braňa Závodského pred Vianocami, označil predsedu SaS za idiota. Sulík mu to opätoval niekoľkokrát, predovšetkým vyhlásením, že je neschopný exekutívy. Žabomyšie vojny týchto dvoch pánov pripomínali rozprávku Tom & Jerry.

Počas ročného pôsobenia Igora Matoviča zomrelo na Slovensku na ochorenie covid takmer 10 000 ľudí. Samozrejme, zvaľovať vinu len na premiéra nie je úplne vhodné, ale keďže to bol on, kto bol na čele štátu, tak je to logické. Spolu so svojim fanatickým kolegom Marekom Krajčím doviedli Slovensko k tomu, že ešte prednedávnom sme boli lídrom celosvetového rebríčka v tempe umierania na covid. Našťastie, obidvaja už nie sú na svojich miestach...

Za situáciu v krajine je samozrejme zodpovedná aj predchádzajúca vládna garnitúra. Lenže práve Matovič a jeho hnutie majú dominantné zastúpenie v Národnej rade s 53 poslaneckými mandátmi, takže je zrejmé, že práve na jeho stranu bude vyvíjaný najväčší tlak. Lenže hnutie Igora Matoviča riešilo veľmi „dôležité“ témy ako napríklad interrupcie. A pri týchto otázkach im nevadilo hlasovať s fašistami a porušiť niekoľkokrát koaličnú zmluvu...

To, ako bude vyzerať Slovensko pod vedením Eduarda Hegera ukážu najbližšie mesiace. Ak nebude bábkou v rukách Matoviča, ako bol Pellegrini v prípade Fica, tak šanca na to, že na Slovensku už nezažijeme takýto chaos, je reálna. Nikto si neželá návrat predchádzajúcej vládnej garnitúry. Ak sa ale nič nezmení vo vedení štátu, tak otázka o referende a s ním spojených predčasných voľbách bude stále horúcejšou a aktuálnejšou témou...